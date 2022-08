Marmolada: domani giunta a Canazei, atteso capo Protezione civile

Milano, 4 ago. (Adnkronos) – E' un ricordo ancora vivo e doloroso quello del crollo che lo scorso 3 luglio sulla Marmolada ha spezzato 11 vite e domani, venerdì 5 agosto, la Giunta provinciale di Trento ha scelto proprio Canazei per svolgere i propri lavori settimanali.

E' previsto un incontro con le autorità municipali, ma è atteso anche il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, un rappresentante della Regione Veneto, autorità locali e rappresentanti di vertice delle forze dell’ordine e del volontariato organizzato. Per i giornalisti è in agenda un momento dedicato, verso le ore 11. Al termine, ci sarà il trasferimento al Passo Fedaia ai piedi del ghiacciaio per la benedizione dei luoghi.