Alessandra De Camilli, sopravvissuta alla strage della Marmolada, ha condiviso un messaggio di addio per il marito, che purtroppo non ce l'ha fatta.

Alessandra De Camilli è sopravvissuta alla strage della Marmolada ed è ricoverata all’ospedale di Trento. Il marito purtroppo è morto e lei gli ha lasciato un messaggio di addio sui social.

Marmolada, il messaggio d’addio di una sopravvissuta al marito

Alessandra De Camilli, donna di 51 anni di Schio, in Veneto, è sopravvissuta alla strage della Marmolada e ora si trova ricoverata all’ospedale di Trento.

Il marito, Tommaso Carollo, manager di 48 anni, purtroppo è una delle vittime ufficialmente riconosciute. Non è riuscito a sopravvivere. La donna ha condiviso su Facebook una foto in cui è in compagnia dell’uomo, scattata in cima ad una montagna, con un messaggio di addio per l’uomo che ama e che purtroppo non ce l’ha fatta. “Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre” ha scritto la donna, dimostrando tutto l’amore che prova per il marito scomparso nella strage della Marmolada.

Marmolada, Alessandra De Camilli: “Sto malissimo, ma sono viva”

Alessandra De Camilli è riuscita a sopravvivere alla strage della Marmolada, in cui ha perso la vita il marito Tommaso Carollo. Ha affidato i suoi sentimenti a Facebook, con due post in cui ha dichiarato il suo amore per il marito e ha ringraziato tutti. “Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando, risponderò a tutti appena riuscirò ad usare il telefono” ha scritto la donna in un altro post condiviso sui social network.

“Sto malissimo, ma sono viva. Grazie per essermi vicini” ha aggiunto la donna.