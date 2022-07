Marmolada: soccorritori recuperano ancora resti e attrezzatura delle 11 vittime

Canazei, 10 lug. (Adnkronos) – I soccorritori che sono all'opera a valle della valanga che domenica scorsa ha travolto e ucciso 11 alpinisti sono ancora a lavoro e continuano a recuperare resti e attrezzatura di chi non riuscito a salvarsi dal crollo di ghiaccio e rocce.

Il bilancio è definitivo e non si cercano più dispersi, ma le ricerche andranno avanti per recuperare quanto più è possibile. Una pietas umana che ieri i familiari delle vittime hanno potuto personalmente riconoscere agli operatori del soccorso alpini, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine che hanno partecipato alla messa a Canazei in ricordo delle vittime.