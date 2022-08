Marmolada: sorella ferito, 'Davide si sta svegliando dal coma, sarà percorso lungo'

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – "Siamo felici di dire che Davide si trova in una fase di risveglio". Con queste parole, affidate ai social, Valeria Carnielli, la sorella di Davide comunica il miglioramento delle condizioni del consigliere comunale di Fornace (Trento) che il 3 luglio scorso è rimasto ferito nel crollo del ghiacciaio della Marmolada.

"Lo attende – scrive la donna – un lungo percorso di guarigione, accompagnato dall'amore dei suoi familiari. Saremo per sempre grati agli angeli del Soccorso alpino e a tutti i medici e gli infermieri dell'ospedale di Treviso per le amorevoli cure prestate". Ringraziamenti anche alle istituzioni politiche, ai militari dell'Arma dei carabinieri e agli psicologi presenti a Canazei che sono stati accanto alle famiglie dopo la tragedia in cui è rimasto coinvolto il 30enne e in cui hanno perso la vita 11 persone.

Il giovane trentino, che aveva riportato nel crollo un trauma cranico importante, inizialmente ricoverato a Treviso era stato poi trasferito a Trento.

"Grazie a tutti, a chi ha sperato e pregato, a chi continuerà a farlo. Davide è un ragazzo con un cuore grande, dove c'è spazio per ognuno di voi", le parole della sorella. E a sorridere alla notizia è anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che su Facebook scrive su post per il 30enne che "si sta risvegliando.

Lo attende un lungo percorso di guarigione, ma il suo risveglio dal coma è una bellissima notizia che conforta tutti noi".