È stato celebrato a Marnate il funerale di Luca Re Sartù, il ragazzo di 24 anni ucciso da un batterio killer contratto in Portogallo durante la sua partecipazione alla Giornata mondiale della gioventù. Nel giorno delle esequie, Papa Francesco ha inviato un messaggio dedicato al giovane.

Funerali di Luca Re Sartù a Marnate, il messaggio di Papa Francesco e la telefonata alla mamma del ragazzo

A seguito dell’autopsia svolta mercoledì 16 agosto, le esequie di Luca Re Sartù erano state fissate alle ore 10:00 di venerdì 18 agosto nella chiesa parrocchiale di Sant’Italia, frequentata dal giovane. Al funerale del 24enne, morto lo scorso 11 agosto all’ospedale San Gerardo di Monza presso il quale era stato ricoverato per setticemia, ha partecipato tutta la comunità di Marnate, paese in provincia di Varese. In occasione della cerimonia funebre, è stato letto un messaggio scritto per il ragazzo da Papa Francesco. Il pontefice, già nella giornata di giovedì 17 agosto, aveva telefonato alla madre della giovanissima vittima, deceduta poco dopo essere rientrata dal Portogallo, dove aveva partecipato alla Giornata mondiale della gioventù con gruppo di ragazzi dell’oratorio San Luigi presso il quale faceva l’educatore.

Il feretro ha raggiunto la chiesa alle ore 09:30 per la celebrazione del rosario mentre il funerale, officiato da don Luca Raimondi, si è aperto sulle note dell’inno della Gmg che aveva risuonato a Lisbona.

La donazione agli ospedali e il lutto cittadino

I risultati dell’autopsia hanno rivelato che il 24enne aveva contratto in Portogallo un batterio che poi ha determinato la morte del ragazzo poco dopo essere tornato in Italia.

Travolti dal drammatico evento, i genitori del ragazzo hanno chiesto che non venissero regalati fiori durante le esequie ma che venissero effettuate donazioni agli ospedali che hanno cercato di salvare la vita al figlio (San Gerardo di Monza e Humanitas di Castellanza) nonostante la gravità del suo quadro clinico. Sui siti dei rispettivi enti, è possibile verificare le modalità di donazione, specificando che questa è stata fatta per Luca Re Artù.

Intanto, il sindaco di Marnate, Elisabetta Galli, ha firmato un’ordinanza per proclamare il lutto cittadino in concomitanza con i funerali del ragazzo. “Considerato che l’inatteso, tragico evento ha suscitato vasta eco e profonda emozione nella cittadinanza e ha determinato una commozione profonda ed estesa in tutti coloro che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù, superando i confini del territorio marnatese”, ha detto Galli.