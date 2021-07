Marocco: Capitanio-Zoffilli, 'Governo chieda scarcerazione ragazza Vimercate'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "Il Governo italiano chieda ufficialmente la scarcerazione della studentessa italo-marocchina di Vimercate, condannata lo scorso 28 giugno a tre anni e mezzo di carcere per un post Facebook del 2019, tra l'altro cancellato". Lo chiedono i deputati della Lega Massimiliano Capitanio, capogruppo in Vigilanza Rai, ed Eugenio Zoffili, capogruppo in commissione Esteri e presidente della bicamerale Schengen, Europol e immigrazione.

"Confidando nelle autorità marocchine e in una revisione in appello della sentenza, ora è prioritario -aggiungono- che la ragazza possa almeno lasciare il carcere e ricevere l'abbraccio dei propri famigliari. Stiamo apprezzando il lavoro fatto dall'ambasciatore Barucco e dalla Farnesina, ma chiediamo la massima attenzione e una rapida soluzione".