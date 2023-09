Marocco, il salvataggio dell'asinello rimasto per giorni sotto le macerie

Roma, 20 set. (askanews) – Il salvataggio di un asinello che viene estratto dalle macerie di un edificio crollato nel villaggio di Imni-n-Isli, alla periferia di Marrakech. È rimasto intrappolato per sei giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il Marocco.

Il video è stato diffuso lo scorso 18 settembre dal Mid and West Wales Fire and Rescue Service (il Servizio antincendio e di soccorso del Galles centrale e occidentale) e mostra le squadre di soccorso UK-ISAR (The United Kingdom International Search and Rescue Team) che lo fanno uscire da una piccola fessura tra le macerie, lo accarezzano e lo fanno camminare. Sono molti i piccoli villaggi di montagna difficili da raggiungere o ancora inaccessibili anche a diversi giorni dal sisma.