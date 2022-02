Marocco, lotta contro il tempo per Rayan caduto in un pozzo

Roma, 5 feb. (askanews) – Il Marocco col fiato sospeso per il piccolo Rayan, bimbo di 5 anni caduto in uno strettissimo pozzo profondo trenta metri.

Impossibile raggiungerlo calandosi nel pertugio. Da quattro giorni i soccorritori lavorano per scavare una trincea parallela. Il piccolo è stato ripreso con una videocamera calata nel pozzo; a parte qualche escoriazione sarebbe in buone condizioni. Il dramma avviene in una zona rurale nel villaggio di Ighrane, nella provincia di Chefchaouen.

Il pensiero corre alla tragedia di Alfredino Rampi a Vermicino, quaranta anni fa.