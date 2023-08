Strage in Marocco, un minibus si è ribaltato in curva causando la morte di 2...

Marocco, minibus si ribalta in curva: 24 morti

Il minibus stava trasportando un gruppo di cittadini al mercato settimanale nella città di Demnate, nel Marocco centrale, quando si è improvvisamente ribaltato causando la morte di 24 persone. Il tragico sinistro stradale ha avuto luogo nella provincia di Azilal, nella regione di Beni Mellal-Khenifra.

A seguito dell’episodio, le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per stabilire la dinamica e le cause dell’incidente.

Strade pericolose e incidenti

Le strade in Marocco e nei Paesi del Maghreb sono piuttosto pericolose e fanno da teatro a numerosi incidenti mentre pullman e minibus sono il mezzo di trasporto più usato dai marocchini che non possono permettersi l’auto.

Per quanto riguarda gli incidenti, a marzo, cinque persone sono morte mentre altre 27 sono rimaste ferite (12 in modo grave) in un sinistro stradale che ha avuto luogo nei pressi della capitale Rabat. A novembre 2022, invece, in circostanze analoghe, sono decedute 11 persone mentre altre 43 sono risultate ferite vicino alla città di Taza, nel nord-est del Marocco. Ancora, ad agosto 2022, il ribaltamento di un autobus ha provocato 23 vittime e 36 feriti a est di Casablanca. In totale, solo nel 2022, gli incidenti stradali nel paese hanno causato oltre 3.200 vittime.