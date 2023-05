Marocco, pensionato italiano ucciso a coltellate ad Agadir

Dramma ad Agadir, in Marocco, dove un nostro connazionale è stato ucciso a coltellate da quella che sembra essere una banda organizzata. Il gruppo di persone ha costretto il 76enne italiano a lasciare la sua casa per poi aggredirlo a colpi di arma da taglio: il pensionato è morto in ospedale.

Marocco, l’italiano Luciano Calzini ucciso a coltellate ad Agadir

L’aggressione ai danni del pensionato italiano sarebbe avvenuta la sera dell’11 Maggio a Taghazout, un piccolo paese della costa atlantica del Marocco non lontano dalla città di Agadir. Il consolato italiano riferisce che ad uccidere Luciano Calzini sarebbero stati i membri di quella che la polizia marocchina ha definito una “banda organizzata“. Gli uomini, ancora non si sa di preciso il loro numero, si sarebbero recati all’appartamento di Calzini per costringerlo ad uscire e poi aggredirlo con un coltello.

La morte di Luciano Calzini e le indagini della polizia

L’uomo a quel punto non aveva nessuna possibilità di difendersi ed è stato raggiunto da diverse coltellate all’addome e alla gamba. Ferito, è stato trasportato all’ospedale di Agadir dove è morto tra le 5 e le 6 della mattinata di ieri. La Gendarmeria Reale sta indagando su quanto successo e avrebbe già individuato dei possibili sospetti.