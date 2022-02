Roma, 4 feb. (askanews) – Si è creata una folla di curiosi nella zona dove i soccorritori scavano per tentare di salvare il piccolo Rayan, un bimbo di 5 anni caduto in un pozzo profondo nel villaggio di Ighrane, nella provincia di Chefchaouen, in Marocco, 4 giorni fa.

I soccorritori hanno creato uno scavo parallelo al pozzo e hanno scavato a mano per raggiungere il piccolo.

Il pozzo è profondo 32 metri e il bambino è intrappolato da martedì 2 febbraio.