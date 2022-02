Centinaia di persone in lutto hanno partecipato ai funerali del piccolo Rayan, il bimbo di cinque anni morto dopo essere caduto in un pozzo in Marocco.

Centinaia di persone in lutto hanno partecipato ai funerali del piccolo Rayan, il bimbo di cinque anni morto dopo essere caduto in un pozzo in Marocco.

Marocco, ultimo saluto a Rayan: addio al bimbo di 5 anni caduto nel pozzo di Ighrane

Nella giornata di lunedì 7 febbraio, si sono tenuti i funerali del piccolo Rayan, il bambino di soli cinque anni che è morto dopo essere precipitato in un pozzo profondo 32 metri, situato nel villaggio di Ighrane, in Marocco.

Il piccolo era caduto nel pozzo lo scorso martedì 1° febbraio e il Paese ha seguito con il fiato sospeso le oltre cento ore di diretta video che mostravano il lavoro svolto dai soccorritori.

Dopo quattro giorni di interminabili tentativi, lavorando prima con scavatrici e poi a mano per tentare di trarre in salvo il bambino, Rayan è stato infine estratto dal pozzo ancora vivo nella giornata di sabato 5 febbraio ma è deceduto all’ospedale militare di Rabat poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate a seguito della caduta.

In occasione dei funerali, centinaia di persone in lutto si sono recate al cimitero di Ighrane, situato a sei chilometri dal luogo della tragedia, nelle vicinanze di Chefchaouen, nel Marocco settentrionale, e hanno atteso che i rituali funebri musulmani avessero inizio.

Funerali di Rayan in Marocco, il ricordo degli abitanti e dei soccorritori

In merito ai funerali del bambino, un abitante del villaggio Ighrane ha dichiarato: “Ho più di 50 anni e non ho mai visto così tante persone ad un funerale.

Rayan è il figlio di tutti noi”.

In considerazione del grande afflusso ai funerali del piccolo, sono state allestite due grandi tende dinanzi all’abitazione della famiglia di Rayan, consentendo alle persone di potersi fermare e porgere le proprie condoglianze.

Sull’accaduto, un altro abitante del villaggio ha affermato: “La morte di Rayan ha rinnovato la fiducia nell’umanità poiché persone di lingue diverse e provenienti da Paesi diversi esprimono solidarietà”.

Tra i volontari che hanno lavorato insieme a i soccorsi per dare una mano e trarre in salvo il bimbo, invece, domina la tristezza. Il volontario Ali Sahraoui, infatti, ha ammesso ai giornalisti presenti alla cerimonia funebre: “Sono tanto triste. Non abbiamo risparmiato alcuno sforzo per raggiungere il ragazzo vivo. Abbiamo scavato 24 ore su 24 in cinque giorni ciò che avrebbe potuto richiedere settimane”.

I giocatori di calcio egiziani e senegalesi, infine, hanno osservato un minuto di silenzio nella giornata di domenica 6 febbraio, prima del calcio d’inizio della finale del torneo della Coppa d’Africa.