Maroni: Bernini, 'straordinaria intelligenza e passione, un punto di riferimento'

Roma, 22 nov (Adnkronos) – "È con grande dolore che apprendo della scomparsa di Roberto Maroni, uomo di straordinaria intelligenza e passione politica, che ha dedicato il proprio impegno al servizio delle istituzioni pubbliche, ricoprendo l’incarico di Ministro e di Presidente della Regione Lombardia".

Lo dichiara Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca.

"È stato un punto di riferimento importante non solo per il suo partito ma per tutto il centrodestra, offrendo sempre un contributo di saggezza e lungimiranza. Sono vicina agli amici e a tutta la comunità politica della Lega in questo momento di profonda tristezza. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che hanno voluto bene a Roberto Maroni giunga il mio più sincero messaggio di cordoglio”, aggiunge Bernini.