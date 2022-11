Maroni: Calenda, 'un vero uomo di Stato, in Italia non è cosa da ...

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "ll modo migliore per ricordare Roberto Maroni è dire la verità: al di là delle differenze politiche, è stato un vero uomo di Stato. E in Italia non è cosa da poco". Lo scrive su Twitter Roberto Maroni. ...