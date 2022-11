Maroni: via libera Cdm a funerali Stato

Maroni: via libera Cdm a funerali Stato

Maroni: via libera Cdm a funerali Stato

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, come da attese, ha dato via libera ai funerali di Stato per Roberto Maroni. Le esequie si terranno domani a Varese, presente anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni....