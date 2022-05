Marracash su Elodie: “Non è una relazione come la si intende là fuori”

Marracash conferma la relazione con Elodie, ma fa una precisazione: "Non è come la si intende là fuori".

Marracash ed Elodie sono tornati insieme? Il rapper ha parlato della loro relazione, sottolineando che non è “come la si intende là fuori”. Cosa intende? Il ragionamento è un po’ contorto, ma il profondo affetto non è messo in discussione.

Marracash ed Elodie: la relazione

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Marracash ed Elodie. Sembra che i due stiano vivendo un ritorno di fiamma e i fan sono andati letteralmente in brodo di giuggiole. La realtà, però, è davvero questa? I due hanno fatto coppia fissa dal 2019 al 2021, poi si sono lasciati rimanendo in buoni rapporti. La Di Patrizi è stata beccata anche mentre baciava il modello Davide Rossi, per cui Marracash sembrava un lontano ricordo.

Eppure, ultimamente il rapper e la cantante sono stati pizzicati insieme. A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato Marra.

Le parole di Marracash su Elodie

Intervistato dal Corriere della Sera in occasione dell’uscita del videoclip ufficiale del brano Dubbi, Marracash ha parlato anche del presunto ritorno di fiamma con Elodie. Il rapper ha ammesso:

“Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Le parole di Marracash sono un po’ criptiche, tanto che si fa fatica a comprenderle appieno.

Marracash ed Elodie: una relazione diversa

Stando a quanto si coglie dalle dichiarazioni del rapper, tra lui ed Elodie esiste ancora un rapporto, me nessuno dei due ha intenzione di etichettarlo. Si vogliono bene, si vedono e si stimano, ma non è una relazione come la intendiamo noi comuni mortali. Insomma, il ritorno di fiamma non c’è, al massimo, come direbbe Alex Belli, sono “amici artistici”.