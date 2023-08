Marracash ha definitivamente archiviato la relazione con Elodie Di Patrizi. L’artista ha una nuova fidanzata che risponde al nome di Assia Pesenti. Vediamo chi è la fortunata e cosa fa nella vita.

Nuova fidanzata per Marracash. L’artista, dopo la lunga relazione con Elodie Di Patrizi, che da tempo è felice accanto ad Andrea Iannone, ha ritrovato il sorriso accanto ad Assia Pesenti. A lanciare la notizia è stato Dagospia, che ha pizzicato la coppia in vacanza a Pantelleria.

Marracash e Assia Pesenti in vacanza a Pantelleria

Il portale di Roberto D’Agostino sostiene che Marracash stia trascorrendo qualche giorno di relax a Pantelleria con la nuova fidanzata. Il giornalista Ivan Rota ha scritto:

“Lo scoop di Ferragosto. Finalmente Marracash si é ripreso dalla fine della storia con Elodie. Tempo fa aveva dichiarato: ‘È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me’. Ora ha trovato un nuovo amore: si tratta della bellissima e giovane indossatrice Assia Pesenti. I due stanno trascorrendo una romantica vacanza a Pantelleria. E questo fa per lui: addio Elodie”.