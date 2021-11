Marracash rompe il silenzio sulla rottura da Elodie: “Abbiamo chiuso il cerchio”

Marracash ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla sua separazione da Elodie, con cui era uscito allo scoperto nel 2019.

In vista dell’uscita del suo ultimo disco, Noi, Loro e gli Altri, Marracash ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla sua rottura da Elodie.

Marracash: la rottura da Elodie

La cantante appare sulla copertina dell’ultimo disco di Marracash, Noi, Loro e gli Altri, e insieme a lui ha preso parte al videoclip del brano Crazy Love. Si dà il caso che la coppia si fosse innamorata sul set del video di Margarita, e quindi per loro girare insieme un ultimo video insieme è stata come la chiusura di un cerchio. A tal proposito Marracash ha dichiarato: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco.

È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose”, e ancora: “È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di “Crazy Love” (in cui parla di lei “pelle ambra e capelli rosa” ndr): mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social.

Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”.

Marracash: la fine dell’amore

Nonostante abbiano vissuto un grande amore, oggi Marracash e Elodie sono riusciti a mantenere un rapporto di reciproca stima e affetto. La cantante è stata paparazzata accanto alla sua nuova fiamma, il modello e manager Davide Rossi, ma in merito alla sua storia con il rapper ha dichiarato: “Oltre a volergli bene come persona, lo stimo come artista.

Il suo processo creativo e incredibile”. I due dunque hanno mantenuto buoni rapporti.

Marracash e Elodie: l’amore

La storia d’amore tra i due è stata intensa e speciale e più volte Elodie ha dichiarato di essere convinta che quello per Marracash “fosse il grande amore della sua vita”. La coppia non ha mai negato però di vivere alti e bassi e a quanto pare il tempo non è riuscito a migliorare alcune delle loro incompatibilità.