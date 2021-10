Marracash smentisce il flirt con Rosmy: “Ma chi c*** è questa?”

Marracash ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta liaison con la cantante Rosmy e ha smentito la vicenda.

Marracash ha smentito la notizia del suo presunto flirt con la cantante Rosmy, che invece aveva strizzato l’occhio al gossip lasciando intendere che la vicenda potesse essere vera.

Rosmy e Marracash: la smentita

Mentre la notizia sulla sua presunta rottura da Elodie si è fatta sempre più insistente, Marracash ha rotto il silenzio via social in merito al suo presunto flirt con Rosmy e ha smentito la notizia della sua liaison con la cantante.

“Ma chi caz*o è questa???? Ma chi l’ha mai vista??”, ha scritto il rapper via social. Nelle ultime ore Rosmy, al secolo Rosamaria Tempone, era intervenuta sulla questione riportando la notizia via social, dove aveva scritto: “Lo scopriremo solo vivendo”. Dunque la cantante non aveva confermato né smentito la notizia, mentre a quanto pare Marracash non l’avrebbe mai vista né conosciuta.

Marracash e Elodie

Tutto tace invece per quanto riguarda la relazione tra Marracash e Elodie che, nelle ultime settimane, è stata avvistata in compagnia del marketing manager di Armani, Davide Rossi.

I due avrebbero trascorso una serata insieme in compagnia di amici e a seguire lui avrebbe accompagnato la cantante nel suo appartamento. Anche in questo caso la vicenda resta avvolta nel mistero e né Elodie né Marracash hanno fornito conferme o smentite in merito alla loro presunta rottura.

Marracash e Elodie: la storia d’amore

L’amore tra Elodie e Marracash era sbocciato sul set del brano Margarita e da allora i due erano diventati inseparabili.

Nelle sue ultime interviste la cantante aveva ammesso che la relazione tra loro fosse complicata ma aveva anche sottolineato di essere profondamente innamorata del rapper: “Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità”, aveva dichiarato la cantante, e ancora: “Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento, so solo che sono inamorata persa di lui come essere umano.

Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo el cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme”. I due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e da settimane il rumor in merito alla loro presunta rottura è diventato sempre più insistente.