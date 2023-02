Marradi: da nuove tecnologie tante opportunità ma attenzione

Milano, 23 feb. (askanews) – “L’impatto è notevole già oggi e sarà ancora maggiore nel futuro. Non ci sarà praticamente nulla, nessun processo, nessuna istituzione che non sarà impattata o comunque cambiata o adattata all’utilizzo di queste tecnologie. E il modo con cui riescono a risolvere interi problemi e comunque sia i problemi che mettono in campo – su privacy, percezione o distorsione dei fenomeni cognitivi – sono tali che praticamente pongono grosse opportunità ma anche il bisogno di stare molto attenti e analizzare molto bene quello che sarà la società del futuro”.

Lo ha affermato Francesco Marradi, Tenente Colonnello dell’Aeronautica militare, a margine dell’evento “The race to disruptive technologies: nations as ecosystems of knowledge”. L’iniziativa è organizzata dal Centro Studi Americani e Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.