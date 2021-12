Marsala, morto ristoratore No Vax di 60 anni: rifiutava l’ossigeno

È accaduto a Marsala, in Sicilia: un ristoratore No Vax è morto in ospedale di Covid dopo aver rifiutato più volte il casco dell'ossigeno

È accaduto in Sicilia: un ristoratore No Vax è morto in ospedale di Covid dopo aver rifiutato più volte il casco dell’ossigeno.

Marsala, ristoratore No Vax muore di Covid: chi era la vittima

L’uomo si chiamava Maurizio Bellittieri ed era titolare dello storico ex Lido Signorino.

Maurizio, No Vax convinto, da alcune settimane era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Paolo Borsellino“. Lascia la moglie, una figlia e quattro fratelli.

Marsala, ristoratore No Vax muore di Covid: l’infezione

Il ristoratore si era contagiato circa un mese fa e sin da subito si è capito che le sue condizioni stavano rapidamente peggiorando, avendo rifiutato la vaccinazione. I medici hanno dovuto convincerlo per sottoporlo al casco di ventilazione per il supporto alla respirazione.

Una soluzione che Maurizio ha provato più e più volte a rifiutare.

La situazione è andata peggiorando anche perché l’uomo soffriva di ipertensione e obesità. Maurizio purtroppo non ce l’ha fatta. Uno dei suoi fratelli ha commentato la sua tragica scomparsa: “Fino all’ultimo ho pregato per lui, ma non è servito.”