Marta Fascina ha rotto il silenzio dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, l’uomo che considerava a tutti gli effetti suo marito (nonostante non fossero sposati legalmente).

Marta Fascina: parole dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi

Marta Fascina è rimasta accanto a Silvio Berlusconi fino alla fine e ai funerali dell’ex premier si è mostrata visibilmente provata e sempre a un passo dal feretro. Dopo i solenni funerali in piazza Duomo, la deputata ha rotto il silenzio per la prima volta da quando l’ex presidente del Consiglio è scomparso e ha affermato: “Silvio mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore. La sua sarà per me una mancanza quotidiana”.

Secondo i rumor in circolazione Marta Fascina non avrebbe lasciato l’ex premier neanche per un secondo mentre si trovavano in ospedale e sarebbe stata la prima ad allertare i figli sul peggioramento delle sue condizioni. Lei e Silvio Berlusconi erano usciti allo scoperto nel 2020 e nel 2022 si erano uniti in matrimonio (anche se la cerimonia non era stata riconosciuta legalmente) alla presenza di amici e parenti.