Marte, il volo del drone-elicottero della Nasa Ingenuity “è stato un successo”

Si è concluso con un successo il primo volo controllato eseguito dal piccolo drone Ingenuity sul suolo di Marte. Altri test attesi nei prossimi giorni.

È stato un vero e proprio successo il volo del piccolo drone Ingenuity. L’elicottero della Nasa, giunto su Marte lo scorso 18 febbraio assieme al rover Perseverance, ha infatti effettuato il primo volo controllato della storia sulla superficie di un altro pianeta, sollevandosi a circa tre metri dal suolo e rimanendo in aria per trenta secondi prima di atterrare dolcemente sul pianeta rosso.

Si tratta di una missione epocale, dato che l’atmosfera marziana a una densità pari a circa l’1% di quella terrestre ed è pertanto poco adatta per sostene il volo di aeromobili.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G

— NASA (@NASA) April 19, 2021