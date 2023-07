Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 18 luglio 2023. I dettagli per tutti i segni zodiacali.

La giornata di oggi, martedì 18 luglio 2023, potrebbe portare tante novità per molti segni zodiacali. Ci saranno molte sorprese, ma anche delle piccole difficoltà da affrontare. Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia.

L’oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per martedì 18 luglio

ARIETE

L’amore potrebbe dover affrontare qualche tensione, soprattutto per le coppie già in crisi. Sarà meglio rimandare qualsiasi decisione alla prossima settimana, perché è un momento un po’ delicato per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, non rifiutate un accordo a lunga scadenza.

TORO

In amore potreste dover affrontare qualche piccolo contrasto, ma saprete come risolverlo in fretta. Prestate attenzione se siete innamorati di una persona che ha il vizio di scappare. Potrebbero esserci anche delle discussioni familiari, facilmente risolvibili, mentre al lavoro andrà tutto per il meglio.

GEMELLI

Avete una concezione dell’amore un po’ particolare, per cui camminate spesso in bilico. Ci saranno dei problemi sul lavoro, potreste arrivare a discutere con soci, collaboratori o colleghi, ma dovrete avere una grande pazienza.

CANCRO

Per voi sarà una settimana importante e ricca di emozioni, che si concentreranno soprattutto in questa giornata. Mercurio potrebbe darvi un po’ fastidio nell’ambito dell’amore, per cui prestate attenzione.

LEONE

Siete pronti per sfruttare qualche buona occasione per vivere una grande passione o un grande amore. Chi ha già un partner potrebbe iniziare a pensare al matrimonio o a qualche altro passo importante.

VERGINE

Sarete un po’ stanchi, nervosi e apatici. Un momento un po’ di crisi, in cui sarà importante rilassarvi e pensare a voi stessi e a tutto ciò che vi dona serenità.

BILANCIA

Sarà una giornata stancante ma anche molto interessante. A fine mese l’amore potrà tornare ad essere convincente, ma ora le cose non vanno benissimo e voi dovete avere pazienza.

SCORPIONE

Sarà la giornata giusta per dedicarvi all’amore, sia che siano storie importanti o appena iniziato. Godetevi le emozioni con il sorriso e la serenità di cui avete bisogno.

SAGITTARIO

Potrebbero arrivare nuove occasioni per dedicare più tempo allo svago e meno al lavoro. In questa fase potreste incontrare una persona che potrebbe cambiarvi la vita.

CAPRICORNO

Potrebbero arrivare delle belle occasioni per voi, ma è anche il momento per cercare di rilassarvi. Potreste incontrare delle persone importanti, che potrebbero regalarvi belle emozioni.

ACQUARIO

Cercate di fare attenzione alle finanze, perché avete la necessità di recuperare i soldi persi. Non è il momento giusto per rinunciare ad una storia d’amore importante, per cui cercate di godervela senza pensieri.

PESCI

Vi sentirete un po’ giù e avrete bisogno di amore e protezione. Potreste ufficializzare un rapporto importante e dare una svolta alla vostra vita sentimentale.