Martellago, uomo di 58 anni morto per un probabile malore notturno: la scoperta della figlia

Lutto a Martellago: un uomo di 58 anni è stato trovato morto nella sua abitazione dalla figlia.

Le forze dell’ordine stanno ipotizzando che il decesso sia stato causato da un malore notturno.

Nella mattinata di lunedì 14 novembre, un uomo di 58 anni è stato trovato riverso sul pavimento del suo appartamento privo di vita. A scoprire il drammatico accaduto è stata la figlia della vittima, una giovane donna di 24 anni.

La drammatica vicenda si è consumata a Maerne e ha avuto come protagonista Paolo Quaresimin, particolarmente noto nel paese in cui era nato e in cui viveva da sempre.

A quanto si apprende, il 58enne viveva da solo nella sua abitazione sita in via Ca’ Rossa, dopo essersi separato dalla moglie, e soffriva di diverse patologie. Al momento della sua prematura scomparsa, Quaresimin si trovava a casa in malattia dal lavoro ma nulla faceva supporre che la sua vita potesse essere giunta a capolinea.

La scoperta della figlia

La figlia della vittima ha tentato più volte di mettersi in contatto con il padre chiamandolo sul cellulare.

Non ricevendo risposta, ha deciso di recarsi a casa del genitore, facendo la terribile scoperta.

Nel vedere l’uomo riverso sul pavimento esanime, ha contattato i sanitari del Suem di Mirano che si sono prontamente recati sul posto ma non hanno potuto far altro se non dichiarare il decesso del 58enne. La morte dell’uomo è stata attribuito a un malore fatale che lo avrebbe colto nella tarda serata di domenica 13 o nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 novembre.

Sul posto, si sono recati anche i carabinieri che hanno confermato la morte per cause naturale e hanno appurato che sul corpo non vi fossero ferite né segni di colluttazione.