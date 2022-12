Martello sfonda parabrezza dell'auto in corsa: salvi per miracolo

Un martello lanciato contro un auto in piena corsa sfonda il parabrezza e colpisce la conducente: fortunatamente non ci sono morti.

Paura nel salernitano, con tre persone che hanno rischiato la vita: un martello ha sfondato il parabrezza dell’auto mentre erano in corsa.

Martello sfonda il parabrezza di un’auto in corsa: tragedia scongiurata

Un incidente che ha dell’assurdo quello avvenuto sulla ex SS162 NC “Asse Mediano”, nel Salernitano. Tre persone hanno rischiato di morire in un incidente d’auto: non per distrazione, non a causa dell’alta velocità, non per un colpo di sonno, ma per un martello lanciato contro il parabrezza.

A raccontarlo è stato una delle tre vittime:

«Ciò che ci è successo domenica 27 novembre ha dell’assurdo! Eravamo sull’asse mediano, all’altezza campo di Qualiano, quando improvvisamente un martello dal nulla ha sfondato il parabrezza e ha colpito mia cognata (che era alla guida, ndr) in pieno volto, provocandole parecchi danni. A causa del colpo ricevuto ha perso il controllo dell’auto, per fortuna io e la mia ragazza siamo riusciti ad intervenire prontamente fermando la vettura».

La denuncia del consigliere regionale di Europa Verde

A riportare la storia e darne commento è stato il Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ad un emittente radio locale: