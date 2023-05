Martha Stewart in costume a 81 anni conquista una copertina: "Una sfida"

La conduttrice statunitense Martha Stewart ha accettato di posare in costume da bagno all’età di 81 anni per la copertina di Sport Illustrated. Per la rivista si tratta della modella più anziana a conquistare la prima pagina.

Martha Stewart in costume a 81 anni conquista una copertina

Martha Stewart è riuscita a stupire i fan ancora una volta. All’età di 81 anni ha posato in costume da bagno per la copertina di Sport Illustrated, nel numero dedicato alla moda mare. Intervistata da Fox News, la conduttrice statunitense ha ammesso:

“Era una richiesta che non avevo mai avuto prima. Essere in copertina alla mia età è stata una sfida. E penso di averla vinta”.

Martha Stewart: modella più anziana a posare per Sport Illustrated

La Stewart, grazie alle foto in costume da bagno a 81 anni, è diventata la modella più anziana ad aver posato per Sport Illustrated. Martha ha posato con dieci costumi diversi, mostrando un corpo ancora invidiabile. Non solo, in alcuni scatti si è fatta immortalare con le altre protagoniste delle copertine della rivista, ovvero: Megan Fox, Kim Petras e Brooks Nader.

Martha Stewart: come si è preparata agli scatti?

Gli scatti in costume di Martha vedono a firma di Ruven Afanador e sono stati effettuati a Punta Cana nella Repubblica Dominicana. La Stewart ha confessato che ha avuto alcuni mesi di tempo per prepararsi alle foto. Ha dichiarato:

“Non sono morta di fame, ma non ho mangiato pane o pasta per un paio di mesi. (…) Sono andata a pilates a giorni alterni ed è stato fantastico; sto andando ancora perché è così bello. Conduco una vita pulita: una buona dieta, un buon esercizio fisico e una sana cura della pelle”.