Martina Colombari è risultata positiva al Covid, l'annuncio su instagram: "Se non avessi fatto il vaccino sarei stata molto peggio"

La campagna vaccinale prosegue al meglio in Italia, e ancora una volta un personaggio del mondo dello spettacolo ha voluto ribadire l’importanza di vaccinarsi per proteggere noi stessi e gli altri dal Covid-19. Il messaggio arriva da Martina Colombari, che è risultata positiva al virus.

Martina Colombari: “Ho il Covid”

“Ho preso il covid ma sto bene, ho solo un lieve raffreddore”. Così l’attrice Martina Colombari ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus. La conduttrice 46enne, con una foto su instagram, ha annunciato di essere risultata positiva dopo un tampone fatto per lavoro. “Beccato! (fatto tampone prima di recarmi su un set). Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto” ha scritto la Colombari.

Martina Colombari ha il Covid: “Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato peggio”

Le condizioni di salute di Martina Colombari non sono preoccupanti proprio grazie al vaccino, come ha sottolineato nel post: “Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!!” ha scritto l’attrice.

Martina Colombari ha il Covid, le sue condizioni

Tanti i messaggi d’affetto arrivati a Martina Colombari sotto la foto, che ha raccolto miglialia di like in poche ore.

Caterina Balivo e Filippa Lagerback le scrivono di farsi forza, ma sono arrivati anche commenti da parte dei no-vax. La Colombari ha poi assicurato di stare bene: “Sono in isolamento nella mia stanza -ha affermato nelle stories- e mio marito si prende cura di me portandomi il cibo”.