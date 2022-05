Martina Colombari: “Ho portato i cadaveri nelle fosse comuni”

Martina Colombari ha fatto una rivelazione che i fan non si aspettavano: ha portato i cadaveri nelle fosse comuni.

Una confessione inaspettata, quella di Martina Colombari. L’ex Miss Italia ha ammesso che, in veste di volontaria per un’associazione umanitaria, ha portato dei cadaveri nelle fosse comuni. E’ la cosa più “strana” che abbia mai fatto nella sua vita.

Intervistata dal Corriere della Sera, Martina Colombari ha parlato a 360 gradi della sua vita. Dai primi passi nel mondo dello spettacolo all’incontro con Billy Costacurta, passando per l’impegno nel volontariato. E’ proprio in quest’ultimo ‘campo’ che ha fatto una cosa che non avrebbe mai immaginato. L’ex Miss Italia ha dichiarato:

“Durante una cena di beneficenza, dopo che eravamo stati alla Scala, mi sono chiesta se aiutare le persone fosse stare seduti a teatro o in un bel ristorante. Così ho deciso di diventare volontaria: ma non giudico chi non lo fa, non tutti sono in grado di guardare in faccia il dolore. (…) La gente si aspetta che io abbia una vita stravagante, non è così. La cosa più strana che ho fatto è stato portare i cadaveri nelle fosse comuni di Haiti”.