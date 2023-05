Martina Colombari, dopo giorni di chiacchiericcio, ha deciso di rompere il silenzio sulla presunta crisi che starebbe attraversando con il marito Billy Costacurta. Cosa c’è di vero?

Martina Colombari in crisi con Costacurta?

“Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. (…) La solitudine è un punto di forza”, aveva scritto Martina Colombari qualche giorno fa sui social. Le sue parole avevano subito mandato nel panico i fan, che hanno pensato ad una crisi in corso con il marito Billy Costacurta. Visto il chiacchiericcio, la showgirl ha rotto il silenzio, chiarendo la situazione.

Martina Colombari fa chiarezza

Tramite i social, Martina ha dichiarato:

“Forse qualcuno, anzi più di qualcuno, ha frainteso… Parlavo di solitudine, di quanto sia necessario – per me – stare da sola, in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno…”.

La Colombari e Costacurta non sono in crisi. Quella di Martina era una semplice riflessione sul suo bisogno di solitudine.

Martina Colombari e Costacurta non sono in crisi

Anche se in passato hanno vissuto pesanti crisi, oggi Martina e Costacurta sono affiatati come non mai. Sposati dal 2004, la Colombari e Billy hanno un figlio che, in più occasioni, ha dato loro parecchio filo da torcere. Recentemente, ad esempio, Achille è stato denunciato per aver picchiato un vigile.