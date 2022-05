Martina Colombari, confessione inaspettata su Jovanotti: anni fa era cotta di lui.

Martina Colombari ha fatto una confessione del tutto inaspettata su Jovanotti. La showgirl, da ben 26 anni legata a Billy Costacurta, ha ammesso che se Lorenzo avesse tentato un approccio con lei, non lo avrebbe di certo rifiutato.

Martina Colombari: confessione su Jovanotti

Intervistata dal settimanale Grazia, Martina Colombari ha parlato a ruota libera della sua vita, svelando anche qualche dettaglio inedito. Uno di questi riguarda Jovanotti e la cotta che aveva per lui quando era giovane. Anche se è legata a Billy Costacurta da ben 26 anni, la showgirl non ha nascosto l’interesse provato per Lorenzo. Ha dichiarato:

“Ero una fan accanitissima e negli anni di Ciao mamma ho assistito a un’incredibile quantità di suoi concerti. Lui frequentava Riccione e se ci avesse provato di certo non gli avrei detto di no. Ma non è accaduto”.

Il momento più bello della sua vita

Mentre la passione per Jovanotti è stata passeggera, quella per il marito Costacurta è più viva che mai. Non a caso, i due momenti più belli della sua vita sono proprio da ricollegare a lui. Martina ha ammesso:

“Comincerei dagli alti: la nascita di mio figlio e l’aver incontrato mio marito, al quale sono legata da 26 anni. (…) Credo che il nostro segreto sia l’aver sempre rispettato lo spazio dell’altro, senza mai mettere becco. Non ci siamo annullati a vicenda e nello stesso tempo abbiamo curato i momenti di condivisione normale, viaggiare, andare a un ristorante o a una mostra”.

La rivalità con Manuela Arcuri

La Colombari ha anche accennato alla presunta rivalità con Manuela Arcuri, confermando che qualche problemino c’è stato. Ha dichiarato: