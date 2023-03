Martina Colombari, la storia con Costacurta: "Ero quella che portava via il marito"

Martina Colombari, prossima alla partecipazione a Pechino Express con il figlio Achille, ha parlato del suo rapporto con Alessandro Costacurta, iniziato quando lui era sposato con un’altra donna.

Intervistati dal Corriere della Sera, Martina Colombari e il marito Alessandro Costacurta hanno ripercorso la loro storia d’amore. I due si sono sposati il 16 giugno del 2004, dopo che l’ex calciatore ha ricevuto l’annullamento della Sacra Rota sul primo matrimonio. “Per sposarla sono ricorso alla Sacra Rota“, ha ammesso Alessandro.

Quando Costacurta ha incontrato Martina era ancora sposato con Floriana Lainati. I due erano diventati marito e moglie nel 1994 e si erano separati due anni più tardi. L’annullamento della Sacra Rota è arrivato nel 2003 e nel 2004 Alessandro ha potuto sposare la Colombari. L’ex calciatore ha raccontato:

“Martina insisteva e così ho dovuto portare un gruppo di amici al tribunale ecclesiastico per le testimonianze. Alcune fidanzate dei calciatori erano amiche della mia ex moglie per cui si era generata la dinamica tale per cui fosse scontato che diventassero ‘nemiche’ di Martina”.