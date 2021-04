Martina e Aka7even si sono lasciati? Lo sfogo della ballerina

Martina e Aka7even si sono lasciati? Durante uno sfogo della ballerina il cantante non ha proferito parola.

Storia finita tra Martina Miliddi e Aka7Even ad Amici di Maria De Filippi? In tanti non hanno potuto fare a meno di notare la reazione del cantante difronte allo sfogo della ballerina.

Martina e Aka7even si sono lasciati?

La storia d’amore tra Martina e Aka7even sembra giunta al termine: ad Amici di Maria De Filippi la ballerina ha avuto un duro sfogo dopo aver ricevuto un guanto di sfida da parte della professoressa Alessandra Celentano ed è scoppiata a piangere.

Mentre gli altri concorrenti che erano con lei hanno cercato di offrirle il loro supporto e i loro consigli, Aka7even è rimasto in disparte e non ha proferito parola. Nei giorni scorsi la relazione tra i due aveva vissuto diversi alti e bassi, ma questa sembra essere la prova definitiva della fine della loro storia d’amore. I due confermeranno la notizia? Al momento sulla questione tutto tace e i fan dello show sono in attesa di saperne di più.

Intanto in molti si chiedono se Martina riuscirà a superare la prova richiesta da Alessandra Celentano, e in molti sui social hanno preso le sue difese dopo il guanto di sfida inviatole dall’insegnante. Lorella Cuccarini riuscirà a spronare la concorrente a fare del suo meglio?