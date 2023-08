L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Martina Luchena ha partorito la prima figlia. L’annuncio è arrivato con un post congiunto della neomamma e del papà Maurizio Bonori.

Fiocco rosa in casa di Martina Luchena e Maurizio Bonori. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha partorito la prima figlia, che lei e il compagno hanno deciso di chiamare Matilde. La bambina è venuta alla luce nella tarda mattinata di giovedì 24 agosto. Il parto è andato bene e sia la pargola che la neomamma godono di ottima salute.

A didascalia di una foto che li ritrae con la bimba, Martina e Maurizio hanno scritto:

Luchena e Bonori sono felici come non mai e hanno ricevuto tanti messaggi di congratulazioni dagli amici e dai fan.

Martina Luchena e Maurizio Bonori si sono conosciuti a Corfù, in Grecia, subito dopo la maturità. La loro storia d’amore, però, è iniziata solo qualche anno dopo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato che la relazione è iniziata con un messaggio di lui:

“‘Sappi che prima o poi ci dovremo conoscere, perché solo noi due sappiamo cosa abbiamo passato’. E non ci siamo più visti per sei anni, fino a quando non mi trovai a Salò per un lavoro e lui mi scrisse ma ancora niente, fino al 2020 quando non sono entrata in una sua live e gli ho scritto. La risposta però mi ha gelata ‘Vedi di rispondere su Whatsapp’. Che figuraccia!”.