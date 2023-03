Martina Luchena svela come ha saputo di essere incinta: i dettagli

Martina Luchena ha annunciato ai fan dei social di essere in attesa del suo primo figlio e ha svelato come ha scoperto di essere incinta.

Martina Luchena: il primo figlio

Martina Luchena ha scritto un commovente post via social per annunciare ai fan la sua prima gravidanza e con lei hanno partecipato all’annuncio anche il suo fidanzato, Mauro Bonori, e il figlio di lui Santiago (nato da una sua precedente relazione).

Martina si è mostrata visibilmente emozionata via social e, non riuscendo a trattenere le sue lacrime di commozione, ha preferito dare l’annuncio ai suoi fan con un tenero post via social. L’influencer ha anche dichiarato di aver avuto il terrore di non poter restare incinta a causa di alcuni problemi di salute e ha anche affermato che avrebbe fatto il test di gravidanza in un bar e che non avrebbe mai creduto che il risultato potesse essere positivo.

“Purtroppo non sempre le favole hanno un lieto fine ma siccome a me sta succedendo e siccome molte di voi hanno trovato una luce nella mia storia ho deciso di lasciarla qui, per darvi coraggio e per aiutarvi a pensare positivo”, ha scritto via social l’influencer, che ha deciso di raccontare la sua personale esperienza ai fan.