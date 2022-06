Martina May presenta “Fantasma”: “Il nuovo singolo fotografa un momento particolare della mia vita”

Fotografa un momento particolare della sua vita, ma rispecchia una sensazione vissuta da molte donne: nasce così “Fantasma”, il nuovo singolo di Martina May.

Grinta allo stato puro e passione sconfinata si coniugano in una personalità tutta da scoprire (e ascoltare): Martina May presenta nell’intervista il suo nuovo singolo, ”Fantasma”.

Martina May presenta il nuovo singolo, “Fantasma”

Ha collaborato con artisti del calibro di Achille Lauro, Anna Tatangelo, Coez, Cor Veleno, Gemello, Gemitaiz, Ghemon, Sercho e molti altri.

Ora la cantautrice romana racconta il suo nuovo singolo. “Sono particolarmente affezionata a questo pezzo, perché fotografa un momento particolare della mia vita. In quel periodo tutto era precario: avevo pochi soldi, non avevo una dimora fissa, uscivo da una lunga relazione e mi sono ritrovata a frequentare solo persone dalle intenzioni poco chiare”, ha dichiarato.

Quindi ha aggiunto: “Ho voluto trasformare in musica un periodo particolare della mia vita.

Non mando messaggi, ma mi limito a proporre un racconto nella speranza che altri si rivedano e si sentano meno soli”.

Il brano, scritto dalla stessa artista e da Danusk (Daniele Autore) , che ne ha curato anche la produzione, segna il ritorno della cantautrice romana, avvalorata tra le voci femminili più apprezzate della scena R&B italiana.

La canzone è il racconto di una storia d’amore, in parte autobiografico, in cui le incomprensioni e l’insicurezza sono i tasselli principali che definiscono un rapporto senza radici dove, nonostante l’impegno di lei, lui fugge via.

La storia narrata da Martina è la situazione che ogni donna, almeno una volta nella vita, si è trovata a vivere, impegnandosi in relazioni senza futuro ma a cui ci si dedica comunque con entusiasmo e speranza. Alle nuove relazioni ci si rapporta con ardore e passione, ma il tempo svela le incertezze e il distacco aumenta. A volte ci si ostina a portare avanti rapporti inconcludenti con uomini sfuggenti a cui non si riesce a dare una definizione.

La perseveranza può essere dannosa, eppure si va avanti nella speranza di ricavarne qualcosa di buono.

Martina lo ha vissuto sulla sua pelle e commenta: “Sta tutto nella nostra testa, non dobbiamo avere paura di dire le cose. La mancanza di comunicazione è un serio problema. Ogni parola, anche se negativa, si rivela una preziosa presa di coscienza. Questa esperienza mi ha fatto crescere e cambiare; mi ha reso ancora più matura. Ho imparato a stare più tranquilla e a essere più chiara sia con me stessa sia con gli altri”.

La carriera e i prossimi progetti

Inizia la sua carriera solista nel 2017, con il singolo “Stasera” per Asian Fake, etichetta con la quale pubblicherà altri 4 singoli negli anni successivi. Oggi, oltre a essere autrice (ha scritto per Anna Tatangelo, Alessandro Casillo, Young Kali e altri), è una delle prime esponenti della nuova scena R&B Italiana. I suoi ascolti, come le Destiny’s Child, Aaliyah, Mariah Carey, Missy Elliott, Summer Walker, H.E.R., Jazmine Sullivan, hanno ispirato la sua scrittura, invogliando una ricerca musicale che fonde il nuovo R&B con quello dei primi 2000.

Il suo ultimo lavoro è “Tutto Okay?”, in featuring con Arco, e con “Fantasma” aggiunge un tassello al suo nuovo progetto discografico. Ma non mancano i prossimi progetti. A tal proposito, ha svelato: “In estate uscirà un mio nuovo singolo e in autunno l’Ep. Sono entusiasta perché non ho mai realizzato un progetto ampio che racchiudesse tutti i miei lavori: non vedo l’ora di presentarlo”.