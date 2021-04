Martina Miliddi indossa l’anello di Raffaele: riavvicinamento in corso?

Martina Miliddi si è avvicinata a Raffaele Renda dopo il suo addio ad Amici? Ai fan non è sfuggito un particolare.

Martina Miliddi è apparsa sui social con alla mano un anello che in molti avevano notato essere di Raffaele Renda. I due si sono visti dopo l’eliminazione della ballerina da Amici?

Martina Miliddi: l’anello di Raffaele

E’ in atto un riavvicinamento tra Martina Miliddi e Raffaele Renda? In tanti tra i fan dei social non hanno potuto fare a meno di notare che in una delle sue ultime stories la ballerina indossasse proprio un anello appartenente a Renda.

Dunque è possibile che i due si siano rivisti, ma al momento entrambi hanno preferito mantenere sulla questione il massimo riserbo. Durante la sua partecipazione ad Amici Martina è stata legata sentimentalmente ad Aka7even, ma la liaison tra i due si è conclusa in un nulla di fatto e finora entrambi non hanno svelato dettagli o retroscena sulla fine della relazione. Secondo i rumor in circolazione però, Aka7even potrebbe aver dedicato una strofa della sua ultima esibizione proprio alla sua storia con Martina: sarà vero?

Per il momento la ragazza ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Dopo la sua esperienza ad Amici Martina aveva confessato commossa:

“Questa è stata un’esperienza bellissima. Ho conosciuto tantissime persone e mi sono state accanto tutte loro. Sono riuscita a trovare in ogni persona qualcosa che mi appartenesse. Mi è stato difficile perché solitamente sono tanto diffidente. Ogni puntata mi dicevo ‘tanto adesso vado via’. Tanto ho portato solo due valigie, bastano e avanzano. A loro auguro di non fermarsi mai e di andare dritti come un treno, veloci, senza guardarsi mai alle spalle.

Avrei tante cose da dire. Spero di essere arrivata a tutti quanti. Mi auguro che abbiano capito chi sono davvero, perché penso di essere una bella persona.”