Martina Mucci, la ragazza aggredita a Prato su Giulia Cecchettin: "Un colpo sapere del suo omicidio"

Il fatto risale allo scorso 21 febbraio. La giovane Martina Mucci era stata brutalmente aggredita da due sicari inviati dall’ex fidanzato, Emiliano Laurini, mentre stava rientrando a casa. La donna era stata buttata a terra e ferita in volto. A seguito di ciò l’uomo e altri due giovani, Kevin Mingoia e Mattia Schininà sono finiti in manette. Coinvolto inoltre un altro giovanissimo, di sedici anni che ad aprile 2023 – riporta La Stampa – si è recato alla Questura di Prato dove ha confessato di aver picchiato la ragazza e che è stato trasferito in un centro per minori. In una intervista rilasciata alla testata la Nazione, Martina ha dedicato un pensiero alla ventiduenne Giulia Cecchettin, ricordando anche cosa ha provato in quella drammatica notte di febbraio.

Martina Mucci ricorda Giulia Cecchettin: “Terribile quello che le è successo”

Nel ricordare cosa è successo a Giulia Cecchettin, Martina ha raccontato cosa di aver provato rabbia e tristezza quando ha sentito la notizia: “Quando hai vissuto certe cose queste tragedie ti toccano più da vicino”. Tornando all’aggressione da lei vissuta, ha spiegato che sarebbe potuta andare diversamente se avesse battuto la testa: “Forse non sarei qui. Purtroppo, la violenza di genere esiste e fa tante, troppe, vittime. È stato un colpo sapere dell’omicidio di Giulia”.

“Bisogna stare attente quando si inizia una relazione”

Martina Mucci ha proseguito, dichiarando di aver immediatamente sporto denuncia. Infine ha lanciato un monito: “Bisogna stare attente quando si inizia una relazione. Non basta guardare con due occhi, ce ne vogliono quattro. Non si deve sottovalutare nessun segnale, nemmeno quello che appare più piccolo e insignificante. Non si deve pensare ’tanto a me non accadrà mai’. Meglio stare attenti”.