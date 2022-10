Martina Nasoni positiva al Covid, è stata ricoverata in ospedale: come sta la "ragazza con il cuore di latta"?

Ore difficili per Martina Nasoni. La vincitrice del Grande Fratello 16, affetta da cardiomiopatia ipertrofica, è risultata positiva al Covid ed è stata ricoverata in ospedale. Dopo essersi sottoposta a tutti gli esami del caso, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Martina Nasoni positiva al Covid: ricoverata in ospedale

Direttamente dall’ospedale, Martina Nasoni ha spiegato ai fan di essere stata ricoverata perchè positiva al Covid. Da giorni non si sentiva bene, avvertiva una mancanza d’ossigeno, ma non pensava di aver contratto il virus, anche perché i tamponi le avevano dato esito negativo. E’ per questo che si è recata nel nosocomio più vicino, preoccupata per la malattia con cui convive da quando era bambina, ovvero la cardiomiopatia ipertrofica.

Martina ha esordito:

“Allora raga, io sono venuta qua al pronto soccorso, perché purtroppo da ieri non mi sento bene, benissimo, a livello purtroppo cardiaco. Quindi sono venuta qua a fare degli accertamenti, dei controlli”.

Le condizioni di Martina Nasoni

Arrivata in ospedale, Martina è stata sottoposta come vuole la prassi al tampone Covid e ha scoperto di essere positiva. La Nasoni ha raccontato:

“Fatto sta che non sono qua perché credevo di avere il Covid, vi ripeto che ho fatto due tamponi negli ultimi giorni ed erano entrambi negativi. Ora me ne hanno fatto un altro per prassi ed era positivo. Io sono qua per altre cose, non si sa se queste cose siano scaturite dal Covid oppure no”.

La vincitrice del GF 16 si è sottoposta ad una tac ai polmoni e a tutti gli altri esami del caso e ha scoperto che il malessere che avverte è da ricollegare al Covid e non al suo “cuore di latta“.

Martina Nasoni dimessa

Martina Nasoni, dopo aver trascorso una giornata in ospedale, è stata dimessa. Tornata a casa, ha prontamente aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Non sta benissimo, ma è sollevata perché il suo cuore sta bene.

Con un po’ di riposo e le dovute cure, il Covid passerà e lei tornerà a sorridere.