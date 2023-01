Martina Navratilova rinuncia agli Australian Open, la rivelazione: “Ho un cancro alla gola e al seno”

Martina Navratilova rinuncia agli Australian Open, la rivelazione: “Ho un c...

Martina Navratilova rinuncia agli Australian Open, la rivelazione: “Ho un c...

Martina Navratilova rinuncia agli Australian Open, la rivelazione: “Ho un c...

Durante un’intervista a The Times, l’ex tennista Martina Navratilova ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno e alla gola.

L’ex tennista ceca, naturalizzata statunitense, Martina Navratilova, non sarà presente agli Australian Open: la campionessa ha scoperto di soffrire di un cancro alla gola e al seno.

Martina Navratilova rivela: “Ho un cancro alla gola e al seno”

Martina Navratilova, 66 anni, soffre di un cancro alla gola e al seno. A rivelarlo a The Times è stata la stessa tennista originaria della Repubblica Ceca, naturalizzata americana. La sportiva ha ricevuto la doppia diagnosi di tumore nel mese di novembre 2022 dopo essersi sottoposta ad alcuni esami consigliati per un linfonodo ingrossato al collo.

“È un doppio colpo grave, ma ancora risolvibile.

Spero in un esito favorevole”, ha detto Navratilova. “Sarà doloroso, ma lotterò con tutte le mie forze”.

Tredici anni fa, la tennista aveva già combattuto contro un tumore al seno, riuscendo a sconfiggere la malattia con un ciclo di radioterapia.

L’ex tennista rinuncia agli Australian Open

A seguito della rivelazione fatta dalla 66enne, sulla questione è intervenuta una portavoce della tennista che ha precisato: “Entrambi i tumori sono in fase iniziale, al primo stadio, la prognosi è buona e Martina inizierà il trattamento questo mese.

Il tipo di cancro è l’HPV e questa forma di tumore risponde molto bene al trattamento. Martina ha notato un linfonodo ingrossato nel collo durante le finali WTA di Fort Worth. E quando il linfonodo non si è ridotto, è stata eseguita una biopsia i cui risultati hanno evidenziato un cancro alla gola al primo stadio”.

A causa della malattia, Navratilova – che per ben due volte nella sua carriera ha vinto Wimbledon – non sarà presente agli Australian Open di Melbourne in occasione dei quali avrebbe dovuto svolgere il ruolo di opinionista televisiva.