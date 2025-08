Martina Oppelli e la lotta per il suicidio assistito in Italia

Martina Oppelli e la lotta per il suicidio assistito in Italia

Martina Oppelli, una donna triestina di 50 anni, ha preso una decisione drammatica: si è rivolta alla Svizzera per porre fine alle sue sofferenze causate dalla sclerosi multipla, una malattia che l’ha costretta a vivere una vita di dolore e dipendenza da macchinari. Prima di compiere questo passo estremo, ha però deciso di denunciare l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi) per tortura e rifiuto di atti d’ufficio.

Secondo la sua avvocata, Filomena Gallo, l’azienda ha negato per ben tre volte l’accesso legale al suicidio medicalmente assistito, violando così i diritti fondamentali della donna.

Il dramma di Martina Oppelli

Martina combatte contro la sclerosi multipla da oltre vent’anni, una condizione che l’ha costretta a vivere in condizioni estreme, totalmente dipendente dai suoi caregiver. La sua salute si è aggravata nel tempo, rendendo necessari trattamenti di sostegno vitale. Eppure, l’Asugi ha ripetutamente negato il suo diritto al suicidio assistito, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019. Questo caso ha riaperto il dibattito sul fine vita in Italia e ha sollevato interrogativi sulla gestione dei diritti dei pazienti in difficoltà. Ma ci si interroga: cosa significa, davvero, garantire diritti a chi soffre?

Martina, attraverso la sua procuratrice, ha denunciato che l’azienda sanitaria non solo ha ignorato le sue sofferenze, ma ha anche inflitto danni fisici e psicologici, configurando una vera e propria tortura. Le sue parole risuonano come un grido di dolore: “Sono stata vittima di un trattamento inumano e degradante da parte delle istituzioni.” Questa denuncia non è solo un atto legale, ma un appello a riconoscere i diritti delle persone in condizioni simili. Ma perché, in un paese civile, si dovrebbe arrivare a questo punto?

Il contenuto della denuncia

La denuncia è stata presentata durante una conferenza stampa a Trieste, da Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. I reati contestati all’Asugi includono il rifiuto di atti d’ufficio e tortura, ponendo l’accento su come l’azienda sanitaria abbia ignorato i diritti stabiliti dalla Corte. Il nocciolo della questione è il rifiuto di riconoscere la “dipendenza da trattamento di sostegno vitale”, un requisito fondamentale per accedere al suicidio assistito.

Nonostante la chiara documentazione medica che attestava il peggioramento delle condizioni di Martina, l’Asugi ha rigettato la richiesta di assistenza per ben tre volte. Questo comportamento ha costretto la donna a presentare un ricorso d’urgenza al Tribunale di Trieste, che ha imposto nuove verifiche. Tuttavia, la risposta dell’Asugi è stata di ulteriore diniego, suscitando l’indignazione della comunità e degli attivisti per i diritti civili. Come può un sistema che dovrebbe tutelare la salute dei cittadini ignorare le loro richieste di aiuto?

Le implicazioni del caso Oppelli

Il caso di Martina Oppelli non è solo un episodio isolato, ma mette in luce un problema più ampio riguardante i diritti dei pazienti in Italia. La legge sul suicidio assistito è ancora un tema controverso nel nostro paese, dove il sistema sanitario spesso fatica a garantire l’accesso a diritti fondamentali. La situazione di Martina ha sollevato interrogativi sulla responsabilità delle istituzioni e sulla necessità di una riforma legislativa che possa garantire dignità e scelta a chi vive in condizioni critiche. E tu, cosa ne pensi di tutto ciò?

Nonostante l’eutanasia e il suicidio assistito siano legali in alcuni paesi, come la Svizzera e il Canada, in Italia il suicidio assistito è vietato. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha aperto a una certa forma di non punibilità per chi assiste una persona a morire. Il caso di Martina rappresenta una battaglia per il riconoscimento di diritti che molti considerano fondamentali, ma che ancora oggi sono negati a molti cittadini italiani. Non è forse giunto il momento di ripensare il nostro approccio alla vita e alla morte?