Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono diventati genitori: è nata Aurora

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, ex partecipanti di Matrimonio a prima vista, sono diventati genitori. La coppia ha accolto in famiglia la piccola Aurora.

Fiocco rosa in casa di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi: è nata la primogenita Aurora. Gli ex partecipanti di Matrimonio a prima vista hanno annunciato ai fan il lieto evento, mostrando via social la prima foto della bimba. “Sei uguale a tuo padre“, ha esclamato la neo mamma.

L’annuncio di Martina e Francesco

A didascalia di una foto che li ritrae in ospedale con la piccola Aurora, Martina e Francesco hanno scritto:

“Benvenuta Aurora, 3,440kg di amore puro. Ti stavamo aspettando tanto e ora che sei qui non sembra neanche vero. Sei così piccola, ma sei la cosa più bella del mondo. 9 mesi e sei uguale a tuo padre”.

Poco dopo, Muzzi ha aggiunto: “Benvenuta AURORA, bella di papà. Sembra un sogno dal quale non vorrei mai svegliarmi“.

La storia d’amore di Martina e Francesco

Martina e Francesco si sono conosciuti grazie al programma Matrimonio a prima vista. In un primo momento, la Pedaletti non era per nulla attratta dal marito che gli esperti avevano scelto per lei. Nonostante tutto, ha deciso di abbattere quel muro e si è follemente innamorata di lui. Non a caso, nel settembre del 2021 si sono sposati anche in chiesa.