Martina Sebastiani è incinta: polemiche sul nome della bimba in arrivo

L’ex concorrente di Temptation Island Martina Sebastiani sta per diventare mamma per la prima volta: la gravidanza è stata comunicata recentemente sui social e, a qualche settimana di distanza dall’annuncio, la donna ha rivelato anche il sesso e il nome del nascituro, generando numerose polemiche tra gli utenti che popolano il web.

Martina Sebastiani è incinta, polemiche sul nome del bebè

Martina Sebastiani aveva partecipato a Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia, durante l’edizione andata in onda nel 2018 diventando nota ai telespettatori per essersi rivolta al fidanzato Gianpaolo Quarto chiamandolo con il nome del tentatore Andrea Dal Corso.

Conclusa l’esperienza con Temptation Island, la donna ha abbandonato il mondo della televisione, trovando un nuovocompagno, noto su Instagram come gianraf, con il quale sperimenterà la genitorialità.

In merito alla scoperta della gravidanza, sul profilo della 32enne era apparso un post che raccontava: “Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava ballasse”.

Dopo aver raccontato sui suoi account social di essere incinta, poi, Martina Sebastiani ha svelato ai suoi followers il sesso e il nome del bebè con il seguente messaggio: “Finalmente abbiamo avuto la conferma… Sarà Vittoria.

Una cuginetta per Mattia. Ti aspettiamo amore!”.

Il post della Sebastiani, tuttavia, ha scatenato il web che ha accusato la futura mamma di aver “copiato” il nome della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, nata martedì 23 marzo 202. A questo proposito, infatti, anche un’altra ex concorrente di Temptation Island è intervenuta commentando la notizia alludendo alla figlia dei Ferragnez. Si tratta di Selvaggia Roma che ha scritto: “Vittoria Sebastiani Fedez. Evviva, contentissima per voi!”.

I messaggi ricevuti, tuttavia, non sono stati apprezzati da Martina Sebastiani che, sul suo profilo Instagram, ha precisato: “Io e il mio ragazzo abbiamo scelto questo nome quando ancora non ero incinta, non ho 20 anni che prendo spunto per il nome di mia figlia da un personaggio pubblico. Questi commenti mi lasciano perplessa sullo sviluppo cerebrale di alcune persone!”.