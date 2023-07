Martina Sebastiani mamma bis: dopo la nascita della piccola Vittoria, in famiglia è arrivata un'altra femminuccia.

Martina Sebastiani è diventata mamma bis. L’ex volto di Temptation Island ha messo al mondo il secondo frutto dell’amore che la lega al compagno. La bimba si chiama Beatrice e somiglia molto alla sorellina Vittoria.

Martina Sebastiani è mamma bis

Fiocco rosa in casa di Martina Sebastiani e del compagno. L’ex volto di Temptation Island 2018 ha messo al mondo la seconda figlia. Dopo l’arrivo della piccola Vittoria, è nata Beatrice. Il parto è andato bene e sia la madre che la pargola godono di ottima salute.

L’annuncio di Martina Sebastiani

A didascalia di una serie di foto che la ritraggono con la neonata tra le braccia, Martina ha scritto:

“Eccomi Qui! Sono Beatrice. Nata questa mattina alle 10.27, peso 3,455kg e sono lunga 51cm, esattamente come la mia sorellina Vittoria nata 2 anni fa. Ci somigliamo tanto tanto. Mamma e papà pazzi di gioia“.

La Sebastiani è felice come non mai. Ha una famiglia splendida e ai tempi di Temptation Island non avrebbe mai immaginato di poter essere tanto serena.

Martina Sebastiani a Temptation Island

Martina Sebastiani è diventata popolare per aver partecipato all’edizione 2018 di Temptation Island. Entrata nel programma con il fidanzato Gianpaolo Quarta, la ragazza perse la testa per il tentatore Andrea Dal Corso. Durante il falò di confronto mollò il fidanzato e iniziò una relazione con il single, ma la love story è durata pochissimo.