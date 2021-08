Martina Sebastiani mamma per la prima volta: “La nostra vita in una foto”

Martina Sebastiani è diventata mamma per la prima volta: sui social ha annunciato con gioia la nascita della piccola Vittoria.

Martina Sebastiani, ex volto tv ed ex concorrente di Temptation Island 5, è diventata madre della sua prima figlia.

Martina Sebastiani: è nata la figlia

Con enorme gioia Martina Sebastiani ha annunciato la nascita della sua prima bambina, Vittoria. La piccola è nata il 5 agosto all’Ospedale Gemelli di Roma e i suoi genitori sono più felici che mai: “Ciao a tutti! Sono Vittoria, ma potete chiamarmi Vichy. Peso 3,450kg per 51cm…. Sono nata oggi alle 10.00! Mamma e Papà già mi amano alla folli.

La nostra vita in una foto”, ha scritto Martina Sebastiani in un post in cui ha mostrato per la prima volta la sua bambina appena nata. Martina Sebastiani aveva annunciato la sua gravidanza nel giorno dell’anniversario col suo compagno. Sui social i due si erano mostrati insieme accanto ad un palloncino a forma di cuore, e Martina aveva scritto: Il giorno del nostroanniversario in TRE!?? Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durande l’ecografia che quasi sembrava che ballasse?”, aveva scritto lei.

Martina Sebastiani: Gianpaolo Quarta

Martina Sebastiani ha preso parte alla quinta edizione di Temptation Island insieme all’allora fidanzato Gianpaolo Quarta. La storia tra i due naufragò al falò di confronto a causa dell’interesse di Martina verso il tentatore Andrea Del Corso. Oggi sembra che la vicenda sia definitivamente archiviata per Martina, che ha ritrovato la serenità accanto al suo nuovo compagno (di cui non si conosce il nome) e la sua bambina.

In tanti sui social sperano di saperne presto di più sulla vita privata della Sebastiani e sull’arrivo della piccola Vittoria nella sua vita.

Martina Sebastiani: la gravidanza

Più emozionata che mai per l’arrivo della sua prima figlia, Martina Sebastiani ha raccontato gran parte della sua gravidanza attraverso i social. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto gli auguri per la nascita della piccola Vittoria: tra questi anche Selvaggia Roma (che ha scritto “Oddio santissimo, ragazzi auguri!”) Antonella Mosetti (che ha scritto “Auguri amore!”) e Serena Enardu (che ha scritto “Auguri amore”).

Molto presto Martina potrà lasciare l’ospedale insieme alla sua bambina.