Martina Stavolo, ex volto di Amici: “Ho abbandonato la musica per fare la psicologa”

Martina Stavolo è un celebre ex volto di Amici 8 e oggi ha detto addio al mondo musicale per buttarsi a capofitto nella sua nuova carriera.

L’ex volto di Amici Martina Stavolo ha confessato dettagli e retroscena della sua vita attuale: dopo aver detto addio alla carriera da cantante ha deciso di perseguire un altro grande sogno.

Martina Stavolo: la carriera

Martina Stavolo è stata una cantante di Amici 8, stessa edizione a cui presero parte anche Valerio Scanu e Adriano Bettinelli.

Dopo aver perseguito il sogno di diventare cantante Martina ha capito di voler seguire un’altra strada e così ha concluso gli studi di psicologia, diventando una psicologa. Lei stessa a tal proposito ha confessato:

“Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica. Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì. E ad oggi posso dire che quella esperienza mi è servita tantissimo.

Ho conosciuto tante persone e ho vissuto tante emozioni. Con i ragazzi di Amici abbiamo fatto concerti con 70mila persone. E 70mila persone che cantano la tua canzone non te le scordi”.

Martina ha ripreso gli studi attorno a 26 anni e, grazie al supporto dei genitori, è riuscita finalmente ad intraprendere una strada che le ha dato grosse soddisfazioni. “Tornare sui libri a quell’età non è stato facile. E non perché non mi piacesse studiare, anzi.

In passato ero molto brava a scuola. Il mio lavoro da psicologa mi dà felicità ed emozioni, cosa che in passato non credevo più possibile. Mi riempie le giornate, anche perché è un lavoro che richiede tanto impegno”, ha ammesso.

Martina Stavolo: l’esperienza ad Amici

Martina Stavolo ha confessato di serbare un ottimo ricordo della sua esperienza ad Amici, che le sarebbe servita per crescere. L’ex cantante ha anche dichiarato che tutt’ora sentirebbe Valerio Scanu e Adriano Bettinelli, rimasti suoi buoni amici. “Adriano l’ho sentito proprio l’altro giorno e il nostro rapporto è molto cordiale. Lui è rimasto nel mondo dello spettacolo”, ha confessato Martina, che oggi troverebbe Amici di Maria De Filippo molto diverso rispetto al passato.

Martina Stavolo: il matrimonio

Oggi Martina Stavolo è single, ma è serena e felice grazie alla sua carriera come psicoterapeuta. In passato lei stessa ha dichiarato di aver sposato l’hair stylist Andrea Frescangeli. La storia due oggi è definitivamente naufragata. “Mi sono sposata e ho anche divorziato. Oggi sto bene con me stessa e quando incontrerò la persona giusta sarò felice di condividere questa cosa”, ha ammesso Martina Stavolo.