Sul suo profilo social, l'ex allieva di Amici ha raccontato di essersi sottoposta a una visita di controllo dalla quale è emerso un problema

Martina Stavolo è stata un’allieva nel fortunato quanto noto talent show Amici di Maria De Filippi. La sua era per la precisione l’edizione del 2009, che aveva visto la partecipazione anche di Valerio Scanu e Alessandra Amoroso. Stando al suo racconto sui social, la giovane, oggi psicologa, ha fatto una visita medica di controllo, dalla quale è emerso un problema che è stato necessario operare.

“Durante il covid si è fermato un po’ tutto, anche le visite mediche di controllo”, ha precisato Martina sul suo profilo Instagram. La giovane ha però voluto rassicurare i suoi fan, sottolineando come l’intervento sia andato bene e come il problema sia stato risolto in tempo.

Martina Stavolo positiva e propositiva

“Non era grave, ma poteva diventarlo. Ci rendiamo conto di quanto sia bello stare in salute quando non stiamo bene”. L’ex concorrente del programma di Canale 5 ha così colto l’occasione per spronare i suoi follower ad apprezzare la propria salute ogni giorno.

Lo scorso giugno, nel corso di un’intervista, Martina Stavolo aveva raccontato la sua decisione di lasciare la musica per diventare psicologa. “Un giorno ho capito che quella vita non faceva per me, così ho deciso di riprendere gli studi, interrotti dopo i provini”. La giovane ex artista ha confermato di essere di felice, nonostante il divorzio alle spalle. La sua speranza è comunque quella di incontrare finalmente la persona giusta.