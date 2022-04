Martina Stella al battesimo del figlio Leonardo: il minidress e le foto

Martina Stella ha conquistato i fan con il look da lei sfoggiato durante il battesimo di suo figlio.

Martina Stella ha fatto il pieno di like tra i fan dei social mostrando le tenere immagini del battesimo del suo secondogenito, il piccolo Leonardo.

Martina Stella: il battesimo del figlio

Più bella e seducente che mai Martina Stella ha dato il via ai festeggiamenti per il battesimo del suo secondo bambino, Leonardo, avuto insieme al marito Andrea Manfredonia.

Per la cerimonia l’attrice ha indossato un minidress color panna con décoletté e una giacca lunga dello stesso colore.

Sui social l’attrice ha fatto il pieno di like tra i fan per la sua stroardina bellezza e con il look sfoggiato durante l’evento.

Lei e suo marito hanno incontrato in chiesa i loro parenti più intimi e, dopo il battesimo di Leonardo, tutti insieme si sono trasferiti in un ristorante della Capitale per un piccolo rinfresco. Con l’attrice è sempre stata presente Ginevra, la figlia che lei ha avuto insieme all’ex compagno, Gabriele Gregorini.

Martina Stella e la figlia

Oggi la piccola Ginevra è più innamorata che mai del suo fratellino e la stessa Martina Stella ha svelato di aver voluto aspettare che tutto fosse perfetto prima di realizzare il sogno di diventare mamma per la seconda volta.

“Non lo abbiamo programmato ma era tanto tanto desiderato.

Abbiamo aspettato un po’ perché tenevo a stabilire un equilibrio con Ginevra: volevo che lei si sentisse la principessa della casa, la protagonista della famiglia”, ha dichiarato l’attrice in merito all’arrivo del suo secondo bambino, e ancora: “Noi siamo riusciti ad avere un equilibrio perfetto, c’è un grande affetto con il papà di Ginevra, Gabriele. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene, di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore”.