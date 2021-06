Martina Stella aspetta un figlio maschio: “È un figlio tanto, tanto desiderato”

Martina Stella aspetta un figlio e lei stessa ha svelato che si tratterà di un maschietto: lei e il marito sono felicissimi.

Martina Stella aspetta un figlio insieme a suo marito, Andrea Manfredonia. L’attrice ha svelato alcuni retroscena sulla gravidanza, svelando che si tratterà di un maschietto.

Martina Stella: il secondo figlio

Dopo la nascita della piccola Ginevra (nel 2012) Martina Stella si è sposata con Andrea Manfredonia e oggi i due stanno finalmente per realizzare il sogno di diventare genitori insieme.

Molto presto l’attrice avrà un bebè, e lei stessa ha svelato che si tratterà di un maschietto (anche se, per il momento, ha preferito non rivelare quale sarà il nome da loro scelto per il bambino). “Il piccolo in arrivo è una conseguenza naturale, lo volevamo, siamo innamorati, siamo sposati già da qualche anno… Anzi, abbiamo aspettato un po’ proprio perché tenevo molto a stabilire un bell’equilibrio con Ginevra: volevo che lei si sentisse la principessa della casa, la protagonista della famiglia”, ha dichiarato l’attrice, specificando anche che oggi Ginevra sarebbe più felice che mai per l’arrivo del fratellino.

Martina Stella: il rapporto con l’ex compagno

Ginevra è nata dalla relazione tra l’attrice e Gabriele Gregorini, naufragata nel 2014. Oggi i due sono riusciti a mantenere buoni rapporti per il bene della loro bambina, e a tal proposito lei stessa ha dichiarato: “Noi siamo riusciti ad avere un equilibrio perfetto, c’è un grande affetto con il papà di Ginevra, Gabriele. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene, di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore.

[…] Sono molto fiera di esserci riuscita”.

Martina Stella e Andrea Manfredonia: l’amore

Martina Stella e Andrea Manfredonia sono convolati a nozze nel 2015 e oggi l’attrice è più felice ed innamorata che mai. I due sognavano di avere un figlio insieme ma finora, per il bene della loro famiglia (e in particolare della piccola Ginevra) avevano preferito aspettare. “Con lui la cosa è partita subito come un grande progetto di volere stare insieme noi tre”, ha detto Martina Stella del marito, che ha da subito saputo trovare il modo di insersi armoniosamente tra lei e sua figlia Ginevra. I due hanno chiesto proprio alla bambina di scegliere il nome del piccolo in arrivo: “Sempre che non ci spari dei nomi assurdi”, ha chiosato ironica Martina Stella.