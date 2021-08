Martina Stella col pancione più bella che mai: “Adoro questi scatti”

Martina Stella è più bella che mai col pancione e sui social ha condiviso con i fan alcuni teneri scatti in bianco e nero.

Entro la fine del 2021 Martina Stella diventerà mamma del suo secondo bambino e sui social l’attrice ha condiviso alcuni teneri scatti col suo pancione.

Martina Stella: le foto del pancione

Martina Stella è ormai pronta a diventare mamma per la seconda volta: l’attrice e suo marito Andrea Manfredonia (con cui è convolata a nozze nel 2016) aspettano un maschietto, atteso entro la fine del 2021.

Martina Stella ha già una bambina, Ginevra, nata dalla sua precedente relazione con Gabriele Gregorini. Più felice che mai per l’arrivo del suo secondo bebè, l’attrice ha posato col pancione in alcuni scatti in bianco e nero pieni di tenerezza. Lei e Andrea Manfredonia non vedono l’ora di avere il loro primo figlio insieme, e la stessa attrice ha dichiarato: “La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta”, e ancora: “la nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!”.

Per il momento i due non hanno svelato ancora quale sarà il nome del piccolo ma hanno confessato di voler coinvolgere nella scelta del nome Ginevra, la figlia che l’attrice ha avuto dalla sua precedente relazione con Gregorini e che i due hanno fatto di tutto per tenere sempre al primo posto.

Martina Stella: la figlia

Martina Stella ha dichiarato di aver voluto attendere a cercare una seconda gravidanza proprio per far sì che la piccola Ginevra fosse ormai pronta all’idea di avere un fratellino o una sorellina. “Abbiamo aspettato un po’ proprio perché tenevo molto a stabilire un bell’equilibrio con mia figlia: volevo che lei si sentisse la principessa della casa, la protagonista della famiglia”, ha dichiarato Martina Stella, e ancora: “Il piccolo in arrivo è una conseguenza naturale, lo volevamo, siamo innamorati“.

Martina Stella: Gabriele Gregorini

Martina Stella ha anche confessato di aver mantenuto un ottimo rapporto col padre della sua prima figlia, con cui oggi sentirebbe di aver costruito una perfetta “famiglia allargata”. “C’è un grande affetto con il papà di Ginevra. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene. Di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore. E poi c’è un lavoro costante. Gli equilibri sono sottili, ci vuole sensibilità, bisogna avere voglia. Oggi sono molto fiera di esserci riuscita”, aveva confessato l’attrice.